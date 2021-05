Prins William har fått første vaksinedose

utenriks

Prinsen fekk sprøyta i Londons vitskapsmuseum, som er gjort om til eitt av massevaksinasjonssentera i landet.

– Tysdag fekk eg første dose av covid-19-vaksinen. Til alle som jobbar med vaksineutrullinga – takk for alt de har gjort og held fram med å gjere, skriv prinsen ved sida av eit bilete han har delt på Instagram.

Førre veke opna Storbritannia for å vaksinere personar over 34 år. Over 70 prosent av den vaksne befolkninga har fått minst éin vaksinedose. Både farmora og far til prins William – dronning Elizabeth og prins Charles – er vaksinerte. Også sprøytetikka deira vart offentleggjorde for å oppmode fleire til å takke ja til vaksine.

(©NPK)