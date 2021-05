Russland ser positive signal under møtet med Blinken

utenriks

Ein talsmann for Kreml seier torsdag at det kom positive signal når det gjeld eit mogleg toppmøte mellom dei to presidentane.

– Det er openbert at prosessen ikkje vil vere lett. Det har verkeleg samla seg opp mange problem, seier Kremls talsmann Dmitirij Peskov.

USAs utanriksminister Antony Blinken og den russiske motparten hans Sergej Lavrov møttest i samband med Arktisk råd i Reykjavik.

Biden har foreslått at han og Putin møtest i juni, men førebels er Putin avventande.

– Analysen held fram, seier Peskov.

(©NPK)