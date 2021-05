Søreide svarer Lavrov: – Ikkje noko nytt

utenriks

– Russlands syn på norsk tryggingspolitikk er godt kjend og det er ikkje noko nytt at dette blir teke opp av dei, seier Eriksen Søreide i ein e-post til NTB etter møtet med den russiske utanriksministeren under Arktisk råd på Island torsdag.

– Frå norsk side legg vi vekt på å føre ein føreseieleg og attkjennande politikk, og vi snakkar ope med russarane om dette, seinast i møtet mitt med Lavrov i dag. Vi vil framleis leggje vekt på å vise fastleik, føreseielegheit og openheit overfor Russland, legg ho til.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov kommenterte den nye norske forsvarsavtalen med USA på ein pressekonferanse etter møtet torsdag.

– Land i Russlands umiddelbare nærleik, naboane våre, endrar no lovene sine for å tillate utanlandske militære styrkar og våpen på territoriet sitt, sa utanriksministeren, ifølgje VG.

Amerikanske styrkar i Noreg inngår i ein «permanent rotasjon», ifølgje Lavrov. Han meiner dette strir med Noregs sjølvpålagde avgrensing om ikkje å ha utanlandske militære basar på norsk territorium.

Midtausten og Syria

Utanriksministeren seier både Midtausten og spørsmålet om humanitær tilgang i Syria vart teken opp i samtalen med den russiske motparten.

– Vi diskuterte både spørsmål knytt til det bilaterale samarbeidde mellom Noreg og Russland, og ein del aktuelle internasjonale spørsmål som er på dagsordenen i FN og som er viktige prioriteringar for Noreg i Tryggingsrådet, seier Eriksen Søreide.

På møtet på torsdag overtok Russland det roterande formannskapet i Arktisk råd etter Island. Den norske utanriksministeren seier dei russiske planane verkar lovande.

– Eg er godt fornøgd med det russarane skisserte her i dag. Det er tydeleg at Russland har høge ambisjonar for formannskapet sitt. Russiske hovudprioriteringar fell saman godt med norske, og vi vil halde nær kontakt med dei både for å støtte arbeidet i Arktisk råd og for å førebu vårt eige formannskap i 2023-25, seier ho.

Nei til forsvarssamarbeid

Statsråden gir likevel ei kald skulder til Lavrovs ønske om å ta felles tryggingspolitikk opp i Arktisk råd.

Lavrov uttalte etter møtet på torsdag at det er «viktig å utvide de positive relasjonane vi har i Arktisk råd til å omfatte også den militære sfæren».

– Vi vil framleis leggje vekt på å vise fastleik, føreseielegheit og openheit overfor Russland. Vi er tydelege på at tryggingspolitikk ikkje høyrer heime i Arktisk råd, seier Eriksen Søreide.

Heller ikkje USA eller Island er særleg begeistra for Lavrovs forslag.

