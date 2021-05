Semje om miljøtiltak i Arktisk råd

utenriks

Utanriksministrane til landa i rådet møttest på Island torsdag, og fleire av dei åtvara mot følgjene av den globale oppvarminga.

– Klimakrisa er den mest alvorleg langsiktige trusselen. Oppvarminga i Arktis skjer tre gonger raskare enn nokon annan stad på planeten, sa Canadas utanriksminister Marc Garneau.

Dei åtte landa på møtet vart samde om ein handlingsplan for å hindre forsøpling av havet, ifølgje Utanriksdepartementet. Planen inneheld 60 ulike tiltak.

Under det førre møtet i Arktisk råd i Finland i 2019 vart det ikkje semje om ein felles uttale. Grunnen var at Trump-regjeringa i USA nekta å akseptere at klimaendringane var nemnde.

Under møtet på torsdag i Reykjavik vart ein felles uttale vedteken utan problem.

(©NPK)