WHO-panel skal vurdere helserisiko i møte mellom dyr og menneske

Frankrike og Tyskland har bidrege med pengar til panelet som blir utnemnt i kjølvatnet av covid-19. Viruset bak den pågåande pandemien blir anteken å først ha oppstått hos dyr for så å bli overført til menneske.

– Pandemien viser med kraft at menneskehelse ikkje eksisterer i eit vakuum. Det kan heller ikkje innsatsen for å styrkje og verne han gjere, seier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Det nære sambandet mellom helse hos menneske, dyr og miljøet krev tett samarbeid, samordning og kommunikasjon mellom relevante sektorar, seier han.

Resultat i år

FN-organet seier at så mykje som tre firedelar av nye, smittsame sjukdommar som dukkar opp, startar hos dyr. Håpet er at panelet kan komme med råd til WHO og andre organ som jobbar for å unngå utbrot av sjukdommar som covid-19, ebola og fugleinfluensa.

Ekspertpanelet skal leiast av tyske Thomas Mettenleiter og sørafrikanske Wanda Markotter. Dei håpar å komme med dei første resultata sine seinare i år, seier Mettenleiter.

– Mykje på spel

WHO skal jobbe saman med FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og miljøprogrammet UNEP for å utvikle ein strategi for å avdekkje risiko for at virus hoppar frå dyr til menneske.

– Om covid-19 har lært oss éin ting, så er det at vi ikkje kan la oss bli tekne på senga ein gong til. Det er for mykje som står på spel, seier UNEP-sjef Inger Andersen.

