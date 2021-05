Canada: Flynedskyting var terror

utenriks

Ukraine International Airlines' flyging PS752 vart skoten ned med to iranske missil 8. januar 2020, kort tid etter avgang frå Teheran. Alle dei 176 personane om bord mista livet. Blant dei var 85 canadiarar.

Høgsterett i Ontario meiner det er sannsynleg at dei to missila som trefte flyet vart skotne med vilje og at handlinga dermed er forsettleg. Avgjerda gjer der mogleg for dei etterlatne å søkje om erstatning.

I søksmålet, som blir leidd av fire av dei etterlatne og der det blir kravd 1,25 milliardar dollar i erstatning, blir det hevda at nedskytinga var ei gjengjelding frå Iran for drapet på Qasem Soleimani. Den dåverande leiaren i revolusjonsgarden vart drepen i eit amerikansk attentat 3. januar 2020.

Iran forsvarte seg ikkje i rettssaka. Landet nekta først for ansvar for katastrofen, men etter tre dagar innrømde styresmaktene at luftforsvarssystemet til den iranske revolusjonsgarden utilsikta skaut ned flyet under ein svært spent tryggingssituasjon i regionen.

(©NPK)