EU skal gi bort minst 100 millionar vaksinedosar

utenriks

– Målet er å gi bort desse dosane til mellom- og låginntektsland innan 2021 er omme, sa von der Leyen då ho opna toppmøtet.

Konferansen blir arrangert av EU-kommisjonen og Italia, som for tida har formannskapet i G20.

Årleg globalt forum

– Målet er å lære av covid-krisen og vere betre rusta for den neste pandemien. Saman er vi sterke, skriv von der Leyen på Twitter om det digitale toppmøtet.

Ho kunngjorde òg eit årleg, globalt folkehelseforum for å samle helsepartnarar.

– Slik at deira stemmer og ekspertise kan vise veg og inspirere oss, seier von der Leyen og vender seg til ekspertar, filantropar og organisasjonar i sivilsamfunnet.

– Bidraget deira har vore verdifullt før dette toppmøtet, seier EU-toppen. Ho takka òg helsepersonell og andre som har stått i frontlinja under pandemien.

– Dette er òg toppmøtet deira.

Solberg deltek

Rundt 20 stats- og regjeringssjefar – inkludert Noreg sin statsminister Erna Solberg (H) – deltek på møtet. Det gjer òg tolv internasjonale organisasjonar som Verdshelseorganisasjonen (WHO), Afrikaunionen, Verdsbanken og Verdshandelsorganisasjonen (WTO).

Arrangørane seier dei mange ulike landa som deltek – frå Brasil og India til USA, Tyrkia, Kina, Russland og Singapore – er eit bevis for at verda kan gå saman for å handtere covid-19.

Pandemien har så langt kosta over 3,4 millionar menneske livet sidan viruset dukka opp mot slutten av 2019.

Men det reelle talet er truleg mykje høgare.

– Det samla talet dødsfall er minst to til tre gonger høgare enn det som blir rapportert offisielt, sa Samira Asma i WHO fredag.

(©NPK)