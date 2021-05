Hjelpeorganisasjonar: Lidingane til palestinarane er ikkje over

utenriks

– Sjølv om kampane er over, inneber ikkje det at lidingane til barna er over. La oss ikkje gløyme kva pris sårbare familiar og barn har måtta betale for denne elleve dagar lange konflikten, seier Jason Lee, som leier verksemda til Redd Barna i dei okkuperte palestinske områda.

Minst 243 palestinarar vart ifølgje palestinske helsestyresmakter drepne på Gazastripa i løpet av den elleve dagar lange konflikten, 66 av dei barn og 39 kvinner. Rundt 500 barn vart såra, ifølgje Redd Barna.

– Mange må leve med psykiske, kjenslemessige og fysiske arr resten av livet. Hus er lagt i ruinar, skular og sjukehus er påført skadar og tusenvis av familiar er rivne frå kvarandre og fordrivne, seier Lee.

På israelsk side vart tolv drepne i palestinske rakettangrep, blant dei to barn.

Enorme lidingar

– Gaza var i ei humanitær krise lenge før denne konflikten og krigshandlingane starta. Halvanna veke med massive angrep på enklaven har ført til ytterlege og enorme lidingar for den hardt prøvde befolkninga, seier generalsekretæren for Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Han viser til at dei materielle øydeleggingane i den folkerike enklaven er store, at sjukehus og vassleidningar, kloakksystem, straumtilførsel og anna infrastruktur er øydelagd. Nærare 60.000 palestinarar mista heimane sine som følgje av bombinga til Israel.

– Folk manglar mat, reint vatn, straum, toalett, helsetenester og tak over hovudet. I tillegg til alt dette ligg faren for ei ny stor smittebølgje av covid-19, spesielt etter at Israel bomba bygningen som husa det einaste testsenteret på Gaza, seier Høybråten.

Ingen normalitet

– No som våpena endeleg har stilna, la oss ikkje gjere den feilen at vi ser på denne roa som normalitet, seier generalsekretæren i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

– Det finst ingen normalitet for dei 2 millionar menneska som lever under omleiring på Gazastripa, ei heller for dei som lever under israelsk okkupasjon på Vestbreidda, seier han.

Israel gjennomførte massive angrep mot Gazastripa både i 2009 og 2014, og Egeland trur at konflikten før eller sidan vil blusse opp igjen.

– Dersom ikkje omleiringa av sivilbefolkninga på Gazastripa opphøyrer og okkupasjonen av palestinarane ikkje tek slutt, kjem døden og øydelegginga vi har sett dei siste ti dagane, til å bli gjenteken, seier Egeland.

Krev full tilgang

Hjelpeorganisasjonane krev no full tilgang til Gazastripa, der behova for naudhjelp er store.

– Det må straks takast steg for å oppheve den israelske blokaden, som er ei underliggjande årsak til at barna på Gaza blir nekta rettar, seier Lee.

– Vi treng umiddelbart full og uhindra tilgang til Gaza og dei titusenvis som no har mista heimane og alt dei eigde. Vi må straks byrje arbeidet med å reparere skadane, gjenreise frå ruinane og lækje dei fysiske og psykiske arra dei omleira innbyggjarane endå ein gong er påførte, seier Egeland.

– Skal vi unngå ein fullstendig kollaps, er det no avgjerande at vi og andre organisasjonar snarast mogleg får full tilgang slik at naudhjelpsresponsen kan komme i gang for alvor, seier Høybråten.

Okkupasjonen må ta slutt

Naudhjelp vil likevel berre fungere som plaster på såret, meiner hjelpeorganisasjonane, som ber verdssamfunnet engasjere seg sterkare og bidra til ei varig fredsløysing mellom Israel og palestinarane.

– Verdssamfunnet må finne ei rettvis løysing som tek for seg dei underliggjande årsakene til ei slik oppblussing, og som sikrar både palestinske og israelske barn rettar. Det kan berre skje dersom okkupasjonen tek slutt, seier Lee.

– Leiarar i USA, Europa, den arabiske verda og andre stader må leggje press på Israel og palestinarane for å få ein slutt på denne uhaldbare urettferda, seier Egeland.

– Det må stakast ut ein kurs mot ei løysing der både israelarar og palestinarar kan leve med like mykje verdigheit, fridom, rettferd og fred, seier han.

(©NPK)