utenriks

Det melder avisa Times of Israel som siterer TV-stasjonen Kanal 13.

Blant dei som står på IDFs liste, er leiaren for Hamas' militær ving, Muhammad Deif.

Tidlegare denne veka melde IDF at Deif slapp uskadt frå to israelske angrep på Gazastripa. Hamas avviste at Deif hadde vorte utsett for angrep og kalla påstanden «psykologisk krigføring».

(©NPK)