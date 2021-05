utenriks

Ifølgje leiaren av valkommisjonen i landet, som er oppnemnd av kuppmakarane, vil Nasjonalligaen for demokrati (NLD) bli oppløyst fordi dei juksa under det siste valet.

Leiarane av NLD er no anten fengsla, i husarrest eller har gått under jorda. Dei vil bli straffeforfølgde som «forrædarar», seier Thein Soe til Myanmar Now.

NLD vann valet i november i fjor, men det militære i landet greip makta nokre timar før den nye nasjonalforsamlinga skulle tre saman 1. februar.

(©NPK)