Syrar dømd til livsvarig fengsel for dødeleg angrep på homofilt par i Tyskland

utenriks

Den dømde er 21 år og kom til Tyskland som flyktning i 2015. Han fekk dommen kunngjort fredag.

Knivangrepet skjedde på open gate i Dresden. Ein 55 år gammal mann vart drepen, medan partnaren hans overlevde. Dei to var på ferie i Dresden og kom frå delstaten Nordrhein-Westfalen lenger vest i Tyskland.

Påtalemakta meinte at det ikkje fanst nokon formildande omstende, og dommen var i tråd med påstanden til aktor om den strengaste straffa i lova. Det inneber at han må sone i 15 år før han kan søkje om prøvelauslating. 21-åringen er tidlegare dømd for å ha spreidd propaganda om IS. I fengselet angreip han vaktar, noko som førte til at dommen vart forlengd.

Forsvararane meinte at dommen burde vore mildare gitt den unge alderen hans. Han var 20 då han gjorde drapet. Berre fem dagar tidlegare var han lauslaten frå fengsel.

Han greidde å sleppe unna etter angrepet, men vart spora opp ved hjelp av DNA knapt tre veker seinare.

(©NPK)