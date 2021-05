DNA skal avsløre kvar Columbus kom frå

utenriks

Det er mange som gjer krav på mannen som er verdskjent – på godt og vondt – for å ha «oppdaga» Amerika i eit forsøk på å segle vestover rundt jorda til India.

Rett nok budde det folk i Amerika før Columbus kom, og vi her i nord veit at Leiv Eiriksson hadde vore på besøk mange hundre år tidlegare. Men det er no eingong sjøferdene til Columbus som for alvor sette Amerika på kartet til europearane og etablerte eit varig samband over Atlanteren.

I spansk teneste

Lite er kjent om livet hans før han vart berømt – og berykta – for reisene sine til «den nye verda». Mest sannsynleg kom han frå Genova i dagens Italia. Han segla vestover på oppdrag frå eit spansk kongepar, og nettopp Spania er éin av stadene nokon meiner han kom frå.

Nabolandet Portugal er òg nemnt, medan andre meiner han hadde reist eit godt stykke allereie då han møtte kong Ferdinand og dronning Isabella. Kroatia og til og med Polen er blant forslaga.

I jakta på sanninga om Columbus kom det eit gjennombrot i 2003, då DNA-testar viste at knoklar i ein krypt i Sevilla var leivningane etter oppdagaren. No skal DNA forhåpentleg gi oss meir informasjon om han.

Bein frå broren og sonen

Teknologien har komme lenger, og genetisk geografi kan fortelje oss om opphavet til ein europeisk person. Universitet i spanske Granada vil prøve å fastslå dette for Columbus ved å sjå på fire små beinfragment frå leivningane hans. I tillegg skal dei granske sju beinfragment og ei tann frå sonen Hernando og eit tital beinrestar frå broren Diego.

Leivningane er sende til DNA-analyse ved laboratorium i Roma, Firenze, USA og Mexico, seier professor i rettsmedisin José Antonio Lorente. resultatet blir klart først i oktober, men allereie denne veka heldt universitetet ein konferanse for Columbus-forskarar, der dei kunne leggje fram teoriane sine om kvar han kom frå.

Lorente trur sjølv på den allment aksepterte teorien om at Columbus var genovesar, men ønskjer å løyse nokon «mysterium og motseiingar» i dei historiske kjeldene. Målet er å skaffe «så mykje informasjon som mogleg, så det ikkje lenger er noko usemje».

Vanstyre

Columbus nådde Karibia første gong hausten 1492. På det tredje toktet sitt til Amerika vart han arrestert for vanstyre av områda han hadde lagt under seg og dei spanske monarkane. Han vart sett fri då han kom heim og fekk dra vestover endå ein gong i eit forsøk på å vise at India ikkje var langt unna.

Då han døydde i 1506, var han framleis overtydd om at øyane han hadde oppdaga, låg ved austkysten av Asia. Han vart gravlagd i Valladolid i Spania, deretter i Sevilla. 30 år etter han døydde vart leivningane av Columbus og ein av sønene hans flytta til det som i dag er Den dominikanske republikk, deretter til Havanna. Då Cuba lausreiv seg frå Spania i 1898, vart far og son flytta ein siste gong, tilbake til Spania.

