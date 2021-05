Nye skildringar om overgrep mot Tigray-befolkninga

utenriks

Tewodros Tefera er ein av over 60.000 menneske som har flykta frå den etniske valden i den nordlege Tigray-region i Etiopia og kryssa over grensa til Sudan. No er han og dei andre flyktningane i eit avsidesliggjande hjørne av Sudan.

Tewodros har grufulle historier i bagasjen. Han var vitne til forferdelege kampar mellom dei etiopiske regjeringsstyrkane og opprørshæren til Tigray, og såg sjølv 93 drepne – både soldatar og sivile. Då han flykta tok han nokre såra med seg.

Situasjonen forverrar seg

Kampane byrja for seks månader sidan, men framleis strøymer historiene på frå nykomne i Sudan.

– Situasjonen blir berre verre, seier Tewodros.

Etiopiske styresmakter seier dei er djupt forferda over sivile dødsfall. Dei skuldar på Tigray-leiarar på flukt og hevdar at situasjonen er i ferd med å vende tilbake til det normale.

Men pasientane Tewodros har no, fortel at drap, gjengvaldtekter og masseutvisingar av dei etniske tigrayane held fram.

Vart teken varmt imot

Då Tewodros kom over grensa til Sudan presenterte han seg raskt som lege – og vart ønskt velkommen.

Men frå å vere lege ved eitt av dei største sjukehusa i Tigray med gode arbeidsforhold, jobbar han no på ein enkel klinikk driven av Røde Halvmåne i Sudan. Der er det ikkje rennande vatn, straum eller anestesi.

Tewodros jobbar frå tidleg morgon til seint på kveld. Han har teke imot babyar og behandla skotskadar. Saman med ei handfull kollegaer behandlar og ser han til rundt 100 pasientar om dagen.

– Han føler det som om han har den same smerta som meg, seier ein av pasientane hans, Rahwa Haylay, som framleis har bandasje rundt kjeven etter ein operasjon.

Nyleg undersøkte Tewodros slagmerka på ryggen til ein ung mann. Mannen hadde nettopp komme frå Tigray og fortalde at han og vennene hans hadde vorte tvinga til å liggje i den varme sanden medan dei vart slått av soldatar frå Eritrea. Eritreiske soldatar samarbeider med etiopiske styrkar.

Han høyrde ein soldat spørje sin overordna: Skal vi drepe dei, eller la dei gå?

– Dette er folkemord

Tewodros nøler ikkje med å karakterisere det som no går føre seg, som folkemord.

– Folk blir angripne for identiteten sin, dei blir trua med å bli drepne på grunn av identiteten sin. Det er inga anna forklaring enn folkemord, seier han.

Han pleidde å skrive ned refleksjonar om krigen og det nye livet sitt som flyktning. Men notata var så emosjonelle at han seinare brann dei.

– Etiopia er dødt for meg, seier han, men korrigerer seg sjølv: – Etiopia er døyande.

Mange treng hjelp til mykje

Tewodros blir ofte trekt til side av flyktningar som søkjar hjelpa hans, anten det er for å orientere seg om samfunnet i Sudan eller få hjelp til juridiske spørsmål. Mange treng rett og slett ein fortruleg samtalepartnar.

Når han har nokre ledige stunder, studerer han arabisk for betre å kunne gi behandling til lokalbefolkninga.

Han held det gåande med sigarettar og kaffi. Men han har gått kraftig ned i vekt. Dei siste fem månadene har han gått ned 12 kilo.

– Denne mannen er ein spesiell mann, seier Yagoub Mohamed, som er direktør for det lokale sudanske mottakssenteret for flyktningar. Han og Tewodros møtest kvar dag for å diskutere arbeidet sitt, men kjem òg innom det personlege.

– Når han snakkar om kona og barna, græt han, fortel Mohamed.

Berre byrjinga?

Når Tewodros om kveldane sit i mørket utanfor klinikken og lyttar til summinga frå tusenvis av flyktningar, plagar tankane om krigen han. Han slit med å sove om natta.

Han fryktar at drapa på tigrayane berre er byrjinga og at neste fase er å svelte dei ut. Han har alt sett ei rekkje alvorleg underernærte flyktningar komme over grensa.

Tigray er nesten heilt avskore frå omverda. Internettilgang er ein sjeldanheit i regionen.

– Men etiopiske styresmakter er tåpelege om dei trur at sanninga kan bli verande skjult for alltid, seier Tewodros.

Kone og barn i Tigray

Kona og dei små barna hans bur framleis i heimbyen Humera i Tigray, men han veit ikkje når han vil sjå dei igjen. Dei veit heller ikkje kor vanskelege opplevingane hans har vore, og han nøler med å fortelje dei om kva han har opplevd.

Frå Sudan kan han sjå dei høge bygningane i Humera.

Han kunne gå heim, men han er ikkje sikker på at han nokon gong vil vende tilbake.

Tewodros planlegg å halde fram arbeidet sitt som lege i Sudan. Samtidig fyller han eit aukande tal notatbøker med forteljingar om Tigray-konflikten. Somme gonger drøymer han om å ta notata med til Den internasjonale straffedomstolen – med tanke på å få rettferd.

(Nyheitsbyrået Ap opplyser at denne historia vart finansiert av Pulitzer Center on Crisis Reporting)

(©NPK)