Blinken lovar støtte til Gaza

utenriks

Tysdag kom Blinken til Israel der han hadde samtalar med mellom andre statsminister Benjamin Netanyahu.

Etter møtet lova han internasjonal støtte til gjenoppbygging på Gazastripa, der øydeleggingane er store etter den elleve dagar lange krigen mellom Israel og Hamas.

– Vi vil samarbeide tett med partnarane våre, med alle, for å sikre at Hamas ikkje nyt godt av bistanden til gjenoppbygging, sa Blinken.

Tap og øydeleggingar

248 palestinarar vart ifølgje palestinske helsestyresmakter drepne i dei israelske angrepa, 66 av dei barn. På israelsk side vart 13 drepne i palestinske rakettangrep, blant dei to barn.

Blinken understreka etter møtet med Netanyahu òg kor viktig det er å byggje tillit mellom Israel og palestinarane, og å støtte opp om våpenkvila som tredde i kraft før helga.

– Det står att mykje hardt arbeid for å rette opp igjen håp, respekt og ein viss tillit, sa han.

– Men vi har sett alternativet, noko som bør få oss alle til å doble innsatsen for å halde oppe freden og forbetre liva til både israelarar og palestinarar, sa han.

Upopulær Abbas

Etter møtet med israelske leiarar sette Blinken kursen for Ramallah på den okkuperte Vestbreidda, der han skal møte presidenten til palestinarane Mahmoud Abbas.

Israel har hatt fire val på to år, utan at nokon har greidd å danne ein ny styringsdyktig koalisjon, og kan no vere på veg mot det femte valet. Det skjer samtidig med at Netanyahu står tiltalt for fleire tilfelle av korrupsjon.

Også på Vestbreidda er den politiske situasjonen spent, etter at 85 år gamle Abbas, som har sete på overtid sidan 2009, nyleg avlyste dei første palestinske vala på 15 år og er mindre populær enn nokosinne.

Ingen innverknad

Abbas' Fatah-parti har heller ikkje greidd å komme fram til forsoning med Hamas, som har styrt på Gazastripa sidan dei vann valet i dei palestinske områda i 2006.

Abbas og dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene i Ramallah har derfor liten eller ingen innverknad på Gazastripa og var oppsiktsvekkjande tause under den siste krigen mellom Israel og Hamas.

Blinken vil likevel ikkje ha samtalar med representantar for Hamas, som står på USAs liste over terrororganisasjonar.

Til Kairo og Amman

Den amerikanske utanriksministeren held derimot fram til Egypt, som har kontakt med Hamas og som var sentrale mellommenn då våpenkvila kom i stand.

I Kairo møter Blinken president Abdel Fattah al-Sisi, som med USAs velsigning har styrt Egypt sidan han greip makta i eit militærkupp i 2013.

Deretter held den amerikanske utanriksministeren fram til Amman der han møter kong Abdullah i håp om at han kan bidra til å føre Israel og palestinarane nærare kvarandre.

Egypt inngjekk ein fredsavtale med Israel i 1979, og Jordan gjorde det same i 1994.

Før han sette seg på flyet til Midtausten, vedgjekk Blinken at tida neppe er moden for ein ny runde med fredsforhandlingar mellom Israel og palestinarane, slik den politiske situasjonen no er på begge sider.

(©NPK)