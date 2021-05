CNN: Biden og Putin møtest truleg i Genève 15. og 16. juni

utenriks

Dei to skal møtast ansikt til ansikt som presidentar for første gong 15.–16. juni, melder CNN og viser til to amerikanske tenestemenn. Møtet blir halde på tampen av Bidens første utanlandsreise etter at han vart teken i eid som president i januar.

Dagen før Genève-besøket deltek han på Nato toppmøte i Brussel 14. juni.

Genève står igjen som den endelege kandidaten til vertsby for møtet mellom dei to statsleiarane, fortel kjeldene til TV-kanalen. Det kvite hus har denne veka sendt den nasjonale tryggingsrådgivaren sin til Genève, der han skal møte det russiske motstykket sitt for å diskutere detaljane rundt møtet.

Ein talsperson i Det kvite hus ønskjer ikkje å kommentere valet av møtestad før alt er på plass.