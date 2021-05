Fars: Moderate kandidatar blir nekta å stille til val i Iran

utenriks

Verken den tidlegare presidenten i nasjonalforsamlinga i landet, Ali Larijani, eller Irans noverande visepresident Eshaq Jahangiri, er godkjende som kandidatar, melder det halvstatlege iranske nyheitsbyrået Fars. Begge dei to blir rekna som moderate.

Tidlegare president Mahmoud Ahmadinejad blir òg, ifølgje Fars, nekta å stille som kandidat i presidentvalet 18. juni.

Vaktarrådet, som fungerer som valkommisjon i Iran, har ikkje kommentert meldinga. Det er venta at den offisielle lista over kandidatar vil bli kunngjort tysdag.

Erkekonservative

Vaktarrådet i Iran består av tolv erkekonservative medlemmer og skal i samsvar med grunnlova vurdere om eventuelle kandidatar er «ideologisk eigna» og «lojale».

Dersom det er rett at Larijani og Jahangiri blir stengde ute frå valet, vil det truleg føre til store protestar og kanskje òg oppmodingar til boikott frå moderate iranarar som ønskjer ei vidareføring av noverande president Hassan Rouhanis reformvennlege politikk.

Rouhani har vore president i to periodar og kan i samsvar med grunnlova ikkje stille til attval.

Kontroversiell

Dersom dei moderate blir nekta å delta, ligg det an til valsiger for den konservative leiaren for det iranske rettsvesenet, Ebrahim Raisi.

Raisi er tidlegare òg nemnt som ein mogleg arvtakar etter Irans øvste leiar Ali Khamenei, men han er kontroversiell på grunn av rolla si under masseavrettingane i 1988.

Ifølgje menneskerettsgrupper vart så mange som 5.000 personar avretta mot slutten av krigen med Irak.

