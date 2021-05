Nytt kupp frå Malis kuppmakarar

utenriks

Goïta leidde militærjuntaen, som under trussel om internasjonale sanksjonar overførte makta til ei overgangsregjering etter kuppet.

Tidlegare forsvarsminister Bah N'Daw vart utpeika til ny president og tidlegare utanriksminister Moctar Ouane til statsminister.

Overgangsregjeringa skulle etter planen styre i 18 månader, fram til det skulle haldast val i landet.

Då N'Daw nyleg gjennomførte rokeringar i regjeringa, skapte det betydeleg misnøye blant dei militære. Måndag kveld vart han arrestert og frakta til ein militærbase 15 kilometer utanfor hovudstaden Bamako, saman med Ouane.

Det var den same basen tidlegare president Ibrahim Boubacar Keita vart ført til under militærkuppet i august.

– Saboterte overgangen

Assimi Goïta skulda tysdag N'Daw og Ouane for å ha «sabotert» overgangen til demokrati i Mali, opplyste at dei er løyste frå oppgåvene sine og la til at demokratiseringa vil halde fram fram til det kan haldast val i 2022.

Arrestasjonen av dei to leiarane har utløyst internasjonal fordømming og krav om umiddelbar lauslating.

EU-president Charles Michel kallar det kidnapping og truar med sanksjonar, og FNs generalsekretær António Guterres gir uttrykk for djup bekymring og krev umiddelbar lauslating.

Det same gjer Afrikaunionen (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

Søreide bekymra

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er òg djupt bekymra over utviklinga i Mali og krev lauslating av N'Daw og Ouane.

– Noreg stiller seg bak fordømmingane frå FN, Afrikaunionen og den vestafrikanske organisasjonen ECOWAS. Noreg støttar opp om ECOWAS' meklingsrolle og oppmodar til ein inkluderande overgangsprosess i Mali, seier Søreide.

– Vi oppmodar til ro og samling om dei viktigaste oppgåvene for overgangsregjeringa, mellom anna å førebu og gjennomføre valet i tråd med den etablerte tidsplanen, legg ho til.

Kaotisk

Den politiske situasjonen i Mali har vore kaotisk heilt sidan ei opprørsgruppe i hæren styrta den dåverande presidenten i eit militærkupp i 2012, og militante islamistar utnytta maktvakuumet som oppstod.

Ein franskleia intervensjon i 2013 skauv islamistane vekk frå makta, men tryggingssituasjonen er framleis svært ustabil.

Væpna grupper med band til al-Qaida og Den islamske staten (IS) har sidan drepe tusenvis og drive hundretusen på flukt, og opprøret har òg spreidd seg til nabolanda Burkina Faso og Niger.

(©NPK)