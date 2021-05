Skyting på staden der George Floyd døydde

utenriks

Minnearrangementet skulle markere at det er eitt år sidan drapet som førte til kraftige reaksjonar, både i USA og internasjonalt. Krysset mellom 38th Street og Chicago Avenue har uformelt fått namnet George Floyd Square.

Videobilete frå AP tysdag viser folk som spring og søkjer dekning medan ein høyrer lyden av skot. Ifølgje politiet kom ein person med skotsår seinare til eit sjukehus i nærleiken, men det var ikkje umiddelbart klart at vedkommande vart skadd i hendinga på staden.

Philip Crowther, som jobbar med livedekning for AP Global Media Services, seier at det vart høyrt så mykje som 30 skot. Lyden skal ha komme frå ein stad omkring eit kvartal aust for krysset. Eit butikkvindauge skal ha vorte knust av kulene.

