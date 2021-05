Tyske AfD har valt leiarduo

utenriks

Nestleiar Tino Chrupalla og parlamentarisk leiar Alice Weidel fekk støtte frå 71 prosent av partimedlemmene i eit digitalt val, opplyser partiet.

Under parlamentsvalet i 2017 kom Alternativ for Tyskland (AfD) på ein overraskande tredjeplass, før fleire meir etablerte parti. Dei har vore Tysklands største opposisjonsparti sidan, sidan dei to største partia CDU/CSU og SPD har gått i regjering saman under Angela Merkel.

AfD ligg akkurat no rundt 10–11 prosents oppslutning på meiningsmålingane før valet 26. september. Det er rundt to prosentpoeng mindre enn dei fekk i 2017.

