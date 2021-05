USAs president støttar sanksjonar mot Kviterussland

utenriks

– Denne skandaløse hendinga og videoen som herr Protasevitsj ser ut til å ha vorte tvinga til å stille opp på, er skammelege angrep både mot politiske dissidentar og pressefridommen, seier Biden.

Regimekritikaren Roman Protasevitsj sa i ein video måndag at han er skuldig i skuldingar om å ha eggja til opptøyar og hat. Videoen vart publisert etter at han hadde vorte arresterte og ført bort frå eit Ryanair-fly som var på veg frå Aten til Vilnius søndag. Flyet vart tvinga til å lande i Kviterusslands hovudstad Minsk.

– Eg ønskjer velkommen nyheita om at EU tek til orde for målretta økonomiske sanksjonar og andre tiltak, og eg har bede staben min om å leggje fram passande alternativ for å stille dei ansvarlege til ansvar, seier Biden.

(©NPK)