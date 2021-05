450.000 koronadødsfall i Brasil

utenriks

Helsedepartementet i Brasilia kunngjorde tysdag ei registrering på 2.173 nye koronarelaterte dødsfall siste 24-timarsperiode. Dermed har landet 452.031 dødsfall, berre forbigått av USA.

Situasjonen har byrja å stabilisere seg. I gjennomsnitt vart det registrert 1.854 koronarelaterte dødsfall kvar dag den siste veka, ein nedgang frå over 3.000 per døgn i midten av april.

Men talet på smitta har stige jamt sidan byrjinga av mai etter at styresmakter på lokalt og delstatsnivå byrja å lette på koronarestriksjonane.

Den siste veka vart det registrert 66.000 nye smitta i gjennomsnitt per dag. Epidemiologar fryktar at ei ny brutal koronabølgje kan vere på veg og at dødstala kan byrje å stige igjen.

