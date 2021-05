Belgia stansar bruken av Janssen-vaksine blant yngre

utenriks

Bruken av den såkalla Janssen-vaksinen blir stansa etter at ei kvinne, som hadde fått denne vaksinen via den utanlandske arbeidsgivaren sin, døydde av ei alvorleg form for blodpropp i kombinasjon med låge blodplate-nivå i Belgia førre veke.

Belgia har no bede EUs legemiddelbyrå om råd og kjem ikkje til å ta opp att bruken av Janssen-vaksine for dei under 41 år før EMA har sagt sitt.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad åtvara onsdag alle mot å ta Janssen-vaksinen.

– Sjølv om det er sjeldan, kan vaksinane gi livstruande biverknader i form av ei sjeldan form for blodpropp, sa han.

(©NPK)