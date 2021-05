Biden vil ha etterretningsrapport om koronaviruset i løpet av 90 dagar

utenriks

Presidenten beordra onsdag etterretningstenestene om å leggje fram ein rapport om saka i løpet av tre månader og prøve å avklare om viruset har smitta frå dyr eller har spreidd seg etter ein laboratorieulykke.

– Tenestene må doble innsatsen for å samle og analysere informasjon som kan føre oss nærare ein endeleg konklusjon og rapportere tilbake til meg i løpet av 90 dagar, seier Biden i ei fråsegn som er offentleggjord av Det kvite hus.

Ifølgje Biden er etterretningsmiljøa delte i synet på dei to moglegheitene. Viruset har spreidd seg over heile verda etter at dei første tilfella vart oppdaga i Kina, og meir enn 3,4 millionar menneske har mista livet.

(©NPK)