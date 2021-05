California får vindmølleparkar til havs

utenriks

Pentagon har lenge motsett seg at det skal byggjast vindmøller utanfor denne kyststripa – fordi dei bruker havområda til militære øvingar. Men no må dei bøyge seg for energipolitikken.

– Vi gir grønt lys for dei første kommersielle prosjekta for energiprosjekt offshore på vestkysten, heitte det i ei fråsegn frå Det kvite hus.

To område er allereie identifiserte: Havområda utanfor Morro Bay og Humboldt County.

– Når vi no har identifisert desse områda vil det bli mogleg å byggje ut ein betydeleg ny og rein energiressurs i åra som kjem, uttalte Det kvite hus.

