Danmark og Sverige hjelper SAS med nytt milliardlån

utenriks

Dei to landa bidreg med halvparten kvar, opplyser næringsdepartementet i Stockholm og finansdepartementet i København.

– Det kjem av at SAS no er i ein finansiell situasjon som er påverka av at normaliseringa av flytrafikken har vorte forseinka og sterkt påverka av den andre bølgja av covid-19, heiter det i meldinga frå danske styresmakter.

Støtta må først godkjennast av EU-kommisjonen i tråd med reglane for statsstøtte.

Styresmaktene i Sverige gav grønt lys til støtta etter at regjeringa vart samde med Centerpartiet og Liberalerna.

– SAS er viktig for å oppfylle det grunnleggjande behovet i samfunnet for tilgjengelegheit med fly i Sverige, Danmark og Noreg. Som største eigarar i SAS, saman med den danske staten, er det naturleg at den svenske staten tek ansvar i denne krisa. Det er kritisk viktig at det blir eit lønnsamt og haldbart selskap i etterkant, heiter det i ei pressemelding frå det svenske næringsdepartementet.

(©NPK)