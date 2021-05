Fleire drepne i skyting i California

utenriks

Ordføraren i San Jose, Sam Liccardo, opplyste tidlegare at fleire personar fekk legehjelp etter hendinga, som skjedde på eit jernbaneområde i byen tidleg på morgonen onsdag.

Åstaden ligg like ved sheriffkontoret i Santa Clara fylke, ikkje langt frå den lokale flyplassen, rundt ein times biltur sør for San Francisco.

Ein talsmann for sheriffen i Santa Clara, Russell Davis, stadfestar overfor lokalavisa San Jose Mercury News at gjerningsmannen er død, men kan ikkje seie noko nærare om kor mange som er drepne og såra.

Davis seier likevel at nokre av offera er tilsette i lettbaneselskapet VTA. Mora til ein av dei tilsette seier til radiokanalen KTVU at skytinga skjedde under eit møte i fagforeininga.

