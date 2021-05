Hellas byggjer høge betongmurar rundt flyktningleirar

utenriks

Den første muren er alt under bygging ved Ritsona-leiren utanfor Aten, og greske styresmakter planlegg å byggje tilsvarande murar rundt 24 andre leirar på det greske fastlandet, ifølgje Al Jazeera.

– Dette byrjar stygt å likne på eit fengsel, seier Redd barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Flyktningane i leirane fortel òg om dronar som konstant flyg over dei, om portar med termokamera og magnetiske låsar, gjennomlysingsmaskiner og tryggingskamera over alt.

Svært opprørande

– Dette er svært opprørande, det er ei forkasteleg behandling av barn på flukt. Barn har rett til å søkje asyl og det er ulovleg å internere barn. Dei skal ikkje straffast med fengselsliknande tilstandar når dei er på flukt frå krig og gru, seier Lange.

Ho avviser argumentet om at murane og dei strenge tiltaka er for å verne flyktningane.

– Det er heilt sjølvmotseiande. Det som kjem til å skje, er at barn blir redde og føler seg innestengde. Det er ei ytterlegare psykisk helsebelastning utover alt det dei allereie er utsette for, seier Lange.

Hindar kritiske blikk

– Dette hindrar òg innsyn og kritiske blikk frå journalistar og frivillige organisasjonar på tilstanden i leirane. Her blir det brukt store summar som heller kunne gått til å gi flyktningane helsehjelp og raskare behandling av asylsøknad, seier ho.

Murane åleine er kostnadsrekna til rundt 290 millionar kroner og er i hovudsak finansiert av EU-kommisjonen.

Fleire har reagert, blant dei nederlandske Tineke Strik som sit i EU-parlamentet for Dei Grøne.

– Vi kan ikkje akseptere at EUs pengar blir brukte til å byggje betongmurar rundt flyktningleirar, seier ho til Al Jazeera.

– Vi må heller investere i ei betre framtid for desse menneska, meiner ho.

Flytta til fastlandet

Greske styresmakter har dei siste månadene flytta tusenvis av flyktningar frå øyar aust i Egearhavet og til fastlandet.

Medan det fór eitt år sidan var 40.000 asylsøkjarar i leirar på Lesvos, Chios, Kos, Leros og Samos, er talet no rundt 9.000, ifølgje offisielle tal, gitt att av DPA.

På Kos og Leros er det no berre høvesvis 82 og 125 flyktningar tilbake, men på Lesvos er situasjonen framleis svært kritisk etter at den overfylte Moria-leiren brann ned i september i fjor. Rundt 6.000 flyktningar bur no i den nyoppretta teltleiren Kara Tepe.

Noreg må bidra meir

Redd Barna meiner at Noreg må bidra ved å avlaste Hellas og ta imot langt fleire flyktningar enn dei 50 regjeringa har vedteke å hente frå leirane på dei greske øyane.

– Vi ber òg norske styresmakter tydeleg kritisere EU og greske styresmakter for å internere flyktningar. Så må dei sikre at norsk støtte til greske styresmakter går til å dekkje barna og behovet til familiane, ikkje til å byggje murar, seier Lange.

– Norske styresmakter må jobbe for at det blir laga eit betre system for migrasjon og asyl i Europa der rettane til barn blir tekne vare på, og der det finst trygge fluktruter framfor vald, maktmisbruk på grensene og bygging av interneringsleirar, meiner Redd barnas generalsekretær.

