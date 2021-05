Nederlandsk domstol pålegg Shell å kutte utslepp

utenriks

Friends of the Earth og seks andre miljøorganisasjonar, og dessutan 17.000 privatpersonar, gjekk i 2019 til retten i Nederland med krav om at Shell kuttar meir i utsleppa av skadelege klimagassar. Onsdag fekk dei medhald.

I rettsavgjerda frå domstolen i Haag blir Shell innan 2030 pålagd å kutte utsleppa med 45 prosent frå 2019-nivå.

Dette er meir enn det energigiganten har lagt opp til i planane sine, og rettsavgjerda slår òg fast at desse planane heller ikkje er konkrete nok.

Shell har høve til å anke rettsavgjerda.

(©NPK)