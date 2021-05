Sak om utkasting av palestinarar blir utsett

utenriks

Utsetjinga skjer tre veker etter at ei liknande sak i Sheikh Jarrah-nabolaget bidrog til å utløyse ein elleve dagar lang krig mellom Israel og Hamas på Gazastripa.

Rettsmøtet onsdag vart utsett etter at dei palestinske familiane bad Israels riksadvokat sjå på saka, seier advokaten til familiane Yazeed Qawaar.

Dei palestinske familiane fekk i fjor beskjed om at dei skulle kastast ut til fordel for jødiske busetjarar som krev å overta husa deira.

Viss dei taper saka, risikerer ytterlegare 700 palestinarar i Batn al-Hawa-området i Silwan å miste bustadene sine, ifølgje den israelske gruppa Peace Now.

Det er no fleire hundre jødiske busetjarar som har slått seg ned blant 50.000 palestinarar i Silwan.

Dei viser til dokument frå det 19. hundreåret då Palestina var underlagd det ottomanske riket, som bevis for at området høyrde til ei jødisk stifting.

Dei palestinske familiane seier at israelske domstolar ikkje godtek skøyta deira frå då Jordan styrte Aust-Jerusalem inntil 1967, då den austlege delen av byen vart okkupert av Israel.

Israel vedtok ei lov i 1970 som opna for at jødar kunne krevje eigedom dei mista før 1948, då Israel vart oppretta. Men lova tillèt ikkje palestinarar som tapte eigedom i same tidsperiode, til dømes i Vest-Jerusalem, å krevje eigedommane sine tilbake.

