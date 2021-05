Sveits avsluttar forhandlingar om EU-avtale

utenriks

Forholdet mellom Sveits og unionen som omkransar alpelandet, er regulert av ei lang rekkje avtalar som dekkjer ulike felt. Partane har prøvd å oppgradere ein førebels samarbeidsavtale frå 2018, men særleg punktet om fri bevegelse av personar har vore vanskeleg.

– For Sveits handlar det først og fremst om fri bevegelse av arbeidstakarar og familiane deira, men for EU er det eit spørsmål om fridom for EU-borgarar, sa den sveitsiske utanriksministeren nyleg, ifølgje Reuters.

Sveits er òg oppteken av å verne det høge lønnsnivået i landet og hindre at dei blir undergravne av låglønte utanlandske arbeidarar på mellombelse arbeidsopphald.

Sveits er medlem av Efta og er ein del av EUs indre marknad og Schengen, men ikkje omfatta av EØS-avtalen. EU er den største handelspartnaren i landet.

