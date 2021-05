Drepne barn fyller framsida til israelsk avis

utenriks

«Dette er prisen for krig» lyder tittelen som følgjer bileta av barna i den israelske avisa torsdag, det yngste av dei berre 6 månader gammalt.

Avisa har samarbeidd med New York Times, som også publiserer bilete av dei drepne barna under tittelen «Dei var berre barn».

Til saman 253 palestinarar vart ifølgje FNs høgkommissær for menneskerettar drepne dei elleve dagane dei israelske fly- og artilleriangrepa gjekk føre seg, før ei våpenkvile tredde i kraft før helga.

På israelsk side vart 13 drepne i palestinske rakettangrep, blant dei ei fem år gammal jente og ei 16 år gammal palestinsk jente med israelsk statsborgarskap.

Hamas og andre palestinske grupper blir skulda for vilkårlege rakettangrep mot sivile område i Israel.

Krigstraume

Britiske BBC publiserte allereie 19. mai bilete av fleire av dei drepne palestinske barna, det same gjorde Flyktninghjelpen.

Elleve av barna som til då var drepne, var med i Flyktninghjelpens program for barn med krigstraume på Gazastripa.

– No er dei borte, drepne saman med familiane sine, gravlagde saman med draumane og mareritta som plaga dei. Vi ber Israel om å stanse denne galskapen, sa Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Barn må vernast, heimane deira må ikkje bli bombemål, skular må ikkje bli bombemål. Spar desse barna og familiane deira. Slutt å bombe dei no, slo han fast.

Kan vere krigslovbrot

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, etterlyste torsdag bevis frå Israel for at bustadblokkene som vart bomba i grus var tilhaldsstad for militante grupper.

– Dersom angrepa viser seg å ha vore vilkårlege og på uforholdsmessig vis ramma sivile og sivile objekt, så kan det vere snakk om krigslovbrot, sa ho i FNs menneskerettsråd.

(©NPK)