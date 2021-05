Etiopia: 22 tenestemenn drepne og 20 bortførte i Tigray

utenriks

Ytterlegare fire har vorte såra og innlagde på sjukehus, heiter det i uttalen.

Opprørarar som er lojale overfor Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) stod bak, ifølgje uttale frå regjeringa i Addis Abeba.

TPLF styrte regionen inntil statsminister Abiy Ahmed sende styrkar inn i Tigray i november.

Abiy erklærte siger fire veker etter at offensiven starta, og han bytte ut TPLFs regionale administrasjon med ein mellombels administrasjon med tenestemenn utpeika av den føderale regjeringa i Addis Abeba. Men seks månader seinare held kampane fram i regionen.

Meldingar om lovbrot utført av etiopiske og eritreiske styrkar i Tigray, mellom anna massakrar og valdtekter, har ført til internasjonal fordømming. Samtidig åtvarar FN om at det er stor risiko for hungersnød i Tigray dersom ikkje hjelpa til området blir trappa opp dei neste to månadene.

