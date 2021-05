utenriks

Fleire bustadblokker vart bomba i grus og Bachelet etterlyser bevis for at desse vart nytta til militære formål.

– Dersom angrepa viser seg å ha vore vilkårlege og på uforholdsmessig vis ramma sivile og sivile objekt, så kan det vere snakk om krigslovbrot, sa Bachelet i FNs menneskerettsråd torsdag.

– Sjølv om Israel påstår at det i mange av desse gruppene var væpna grupper, eller at dei vart nytta til militære formål, har vi ikkje sett bevis for dette, la ho til.

