Johnson tilbakeviser skuldingar frå Cummings

Johnson tilbakeviser skuldinga frå den tidlegare rådgivaren sin Dominic Cummings om at regjeringa tolererte at titusenvis av menneske døydde, og påstanden hans om at han ikkje er skikka til å leie landet.

Også Hancock slo tilbake mot Cummings som i ei høyring i Parlamentet onsdag mellom anna skulda han for å lyge til britane, og sa han burde vore sparka.

Britiske styresmakter kom seinare enn andre land i gang med å demme opp for pandemien i mars i fjor. Hittil har 128.000 britar døydd av viruset, fleire enn i noko anna europeisk land.

