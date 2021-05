Kjent svensk rappar i retten i oppsiktsvekkjande bortføringssak

utenriks

14 personar er mistenkte for å ha spelt ei rolle i planlegginga eller i sjølve kidnappinga. Blant dei er rapparane Yasin Mahamoud og Haval Khalil. Begge skal forklare seg i retten torsdag.

Yasin er ein av dei mest kjende rappartistane i Sverige. Fjoråret var ei einaste lang suksesshistorie inntil han på slutten av året vart arrestert mistenkt for innblanding i bortføringssaka.

Offeret er ein annan kjend rappartist, og bortføringa skjedde i april 2020. Formålet var ifølgje aktor å presse pengar frå han.

Saka er knytt til det såkalla Vårby-nettverket sør i Stockholm og har fått stor merksemd i Sverige,

– Omsynslause lovbrot

Rettssaka, som er ein av dei største i sitt slag, vart innleidd i byrjinga av april i Stockholm. 30 antekne gjengmedlemmer er tiltalte for mellom anna drapsforsøk, kidnapping, vald og ran.

– Mange av lovbrota er omsynslause. Det er vald mot fleire mål, mange våpen, kraftige sprengingar og omfattande narkotikahandel, uttalte aktor Anna Stråth tidleg i saka.

Blant dei 14 personane som vart utpeika for involvering i hendingane, er ein 32 år gammal mann som er utpeika som leiar for Vårby-nettverket. Det same gjeld broren hans og ein mann som vert kalla fotballspelaren. Sistnemnde skal vere ein av leiarane i den kriminelle gruppa. Alle desse tre er sikta for bortføring og ran, dei to sistnemnde òg for grove brot på våpenlova.

Erkjenner bortføringa

Den såkalla fotballspelaren har allereie teke på seg skulda for det meste av det som skjedde.

– Det var min plan, og berre min plan, og planen var å audmjuke, forklarte fotballspelaren og la til at dei òg ønskte å ta gull og klokkar.

– Det var inga kidnapping, hevdar fotballspelaren og seier at han «Yasin» han hadde kontakt med før lovbrotet, ikkje er medtiltalte, Yasin Mahamoud.

Men i det første forsøket på å bortføre rappartisten er altså Yasin mistenkt for å ha prøvd å lokke han under påskot av musikalsk samarbeid. Planane vart likevel avlyste då det vart oppdaga mykje politi i området. Yasin sjølv nektar for å ha hatt noka rolle i saka.

Var utanfor

Planane vart gjennomførte nokre veker seinare. Rapparkollega Haval Khalil er skulda for å ha overteke oppgåva med å lokke til seg artisten.

Rappartisten vart køyrd til ei leilegheit der han vart rana. Det vart òg teke nedverdigande bilete av han.

Haval er tiltalt for kidnapping og ran, eller medverknad til ran. Han har tidlegare innrømt at han møtte rappartisten den aktuelle dagen og at han var utanfor leilegheita der han vart halden fanga. Men han hevdar at han ikkje visste kva som skjedde inne i leilegheita.

(©NPK)