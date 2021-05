Rapport: At det er færre bier og sommarfuglar, truar EUs matvaretryggleik

utenriks

Det er framleis ein nedgang i populasjonen blant kvar tredje bie- eller sommarfuglart. Kvar tiande art er utryddingstrua.

Pollinatorar er viktige for landbruket. Ifølgje rapporten er 80 prosent av avlingane og ville blomstrar heilt eller delvis avhengige av desse pollinatorane.

– Den alarmerande tilbakegangen av insekt som pollinerer avlingar og ville plantar, utgjer ein risiko for mattryggleiken og truar overlevinga vår og naturen samla sett, seier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius i ei pressemelding.

I rapporten blir det konstatert at nokre av tiltaka som er gjorde etter 2018 har hatt effekt, men at dei ikkje er tilstrekkeleg og at det må gjerast meir.

(©NPK)