Torsdag morgon kom det meldingar om at det var venta at regjeringa ville kunngjere endringar i restriksjonane. Ein times tid før pressekonferansen til regjeringa klokka 14, skriv TT at lettane i restriksjonane skal skje 1. juni, som planlagt.

Svenskane skulle eigentleg letta på fleire restriksjonar etter 17. mai, men få dagar før vart det vedteke å behalde dei gjeldande tiltaka ut månaden.

