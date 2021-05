Titusen på flukt i frykt for nytt vulkanutbrot i Kongo

utenriks

– Noverande data tyder på at det er magma under Goma og Kivu-sjøen, seier general Constant Ndima, den militære guvernøren i området.

Han åtvarar om at eit utbrot kan komme raskt og utan varsel, anten på land eller under sjøen.

– Situasjonen kan endrast raskt og blir konstant overvakt, seier han.

Ndima fryktar utslepp av potensielle farlege gassar på overflata dersom vatnet i Kivusjøen og magma blir blanda.

Titusen på flukt

Styresmaktene i byen har sett opp transport mot Sake, som ligg omtrent 20 kilometer vest for Goma, frå alle dei ti ramma bydelane.

– Folk skal berre ta med seg det mest nødvendige, slik at alle har ei moglegheit til å komme seg vekk, seier Ndima.

Ifølgje ein journalist i nyheitsbyrået AFP har evakueringsordren fått titusenvis av menneske til å flykte i retning mot Rwanda. Grensa mellom dei to landa ligg heilt inntil Goma.

5.000 heimlause

Etter det kraftige utbrotet i helga frå Nyiragongo-vulkanen og dei etterfølgjande jordskjelva er det funne minst 32 omkomne.

Rundt 2.500 bustader vart øydelagde av lavaen, som velta nedover mot Goma og raserte landsbyar på sin veg. FN fryktar at minst 5.000 menneske har vorte heimlause.

– Øydeleggingane er enorme. Behova for reint drikkevatn og naudhjelp blir stadig større. Det er ei stor påkjenning å vere her no, med stadige jordskjelv og ristingar, seier landsrepresentanten til Kirkens Nødhjelp i Kongo, Riborg Knudsen, i ein kommentar til NTB.

Førre gong Nyiragongo hadde utbrot, var i 2002. Den gong omkom over hundre menneske då austlege delar av Goma vart dekte av lava og oske. Også delar av ein rullebane på flyplassen vart dekte av lava.

(©NPK)