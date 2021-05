53 land krev svar frå WHO om overgrepsklagar

utenriks

I ein felles uttale krev USA, EU, Storbritannia, Japan og ei rekkje andre land sterk og eksemplarisk leiarskap for å hindre seksuelle overgrep i organisasjonens eigne rekker.

Uttalen kjem etter medieoppslag om at leiinga i WHO kjende til påstått tilfelle i Kongo, utan å gjere nokon ting.

Nyheitsbyrået AP melde tidlegare i månaden at interne e-postar viste at WHOs leiarskap kjende til påstandane. Overgrepa skal ha skjedd i 2019, og i e-postane blir leiinga beden om å ordne opp.

Det var Canadas WHO-ambassadør som leverte den felles uttalen fredag. Han sa at tonen og handteringa i organisasjonen må komme frå toppen og at dei 53 landa krev ein truverdig gjennomgang av sakene.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus sa til hovudforsamlinga at organisasjonen er sterkt prega av desse påstandane og at alle former for overgrep er i strid med WHOs oppgåve.

WHO og to andre FN-byrå vart sjokkerte i september i fjor av ein rapport som hevda at FN-tilsette som vart sendt inn i Kongo under ebolakrisa i 2018-2020, hadde gjort seg skuldig i overgrep mot kvinner.

(©NPK)