Danmark lanserer korona-app

Appen vart lansert med pomp og prakt på Kastrup-flyplassen utanfor København fredag, med fleire danske statsrådar til stades.

«Coronapas» skal fungere i Danmark og for reiser innan EU. Det er likevel framleis noko uklart korleis han vil fungere, sidan EU først lanserer det såkalla sertifikatet sitt 1. juli.

– Det vil gjelde innan EU som offisiell dokumentasjon på at ein anten har testa negativt, er vaksinert eller er immun fordi ein har vore smitta, seier finansminister Nicolai Wammen.

– Vi i Danmark har all grunn til å vere stolte over at vi er sterke på digitalisering i eit slikt omfang at vi no kan rulle ut det nye koronapasset, seier han.

