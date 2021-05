EUs legemiddelbyrå godkjenner Pfizer/Biontechs vaksine for unge ned til tolv år

utenriks

Avgjerda vart teken av ein ekspertkomité i EMA under eit ekstramøte fredag.

Pfizer/Biontechs koronavaksine er den første som er godkjent for bruk på personar under 16 år i Europa. Det er opp til kvart enkelt land å avgjere om dei vil nytte vaksinen på barn.

USA og Canada har allereie opna for at barn ned til tolv år kan få han.

Ifølgje produsenten har studiar vist at vaksinen gir godt vern òg hos barn.

Både overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidlegare stilt spørsmål ved om det blir behov for å vaksinere barn i Noreg, eventuelt når.

– FHI vil nøye vurdere fordelar og ulemper med vaksinasjon av barn. Dette er typisk ei slik sak der ein bør tenkje seg nøye om og vurdere alle forhold. Sidan barn sjeldan får alvorleg koronasjukdom, er fordelen med vaksinasjon mindre enn hos vaksne og eldre, sa Aavitsland til NTB for ein månad sidan.

– Det kan godt vere at ein kan oppnå nok immunitet i befolkninga utan å vaksinere barna, la han til.

Nakstad har understreka at FHI òg må godkjenne vaksinen for bruk på barn, og at det tidlegast kan bli snakk om å vaksinere ungdommar til hausten.

Fakta om Pfizer/Biontech-vaksinen

* Comirnaty-vaksinen som er utvikla av tyske Biontech og amerikanske Pfizer, er ein såkalla mRNA-vaksine.

* Vaksinen blir gitt i to dosar, men det blir anteke at han gir effekt 14 dagar etter første dose.

* Dokumentasjon har vist 95 % vern mot covid-19 ei veke etter siste dose.

* Det er ikkje meldt om alvorlege biverknader, med unntak av eit mindre tal alvorlege allergiske reaksjonar hos enkelte pasientar i nokre land.

* Vaksinen vart godkjend for bruk på personar over 16 år av EUs legemiddelverk (EMA) 21. desember.

* I USA og Canada har vaksinen ei tid òg vore godkjend for bruk på barn ned til tolv år, og EMA godkjende den 28. mai òg for bruk i aldersgruppa 12–15 år.

* I Noreg er vaksinen godkjend for bruk på personar over 16 år.

* Vaksinen kan lagrast og blir transportert ved minus 60 til 90 grader i opptil 6 månader.

* Den kan i periodar på inntil to veker lagrast imellom 15 og 25 minusgrader.

* I opptint tilstand kan vaksinen blir oppbevart opptil éin månad i normal kjøleskapstemperatur, det vil seie mellom 2 og 8 varmegrader.

(Kilde: Legemiddelverket)