FNs luftfartsbyrå skal etterforske Kviterusslands flyomdirigering

utenriks

Flyet var på veg frå Aten til Vilnius. Om bord var den kviterussiske aktivisten og journalisten Roman Protasevitsj, som har budd i eksil i Litauen, og som kviterussiske styresmakter har sikta for forræderi. Han vart arrestert rett etter at flyet hadde landet.

I ei fråsegn heiter det at ICAO har bestemt seg for å innleie ei etterforsking for å komme til botns i dei faktiske forholda i saka, og for å få klarleik i om nokon av ICAOs medlemsstatar har brote med internasjonale reglar for luftfarten.

Uttalen kom etter at ICAO, som er ein FN-organisasjon, torsdag hadde hastemøte for å diskutere hendinga.

Blir fordømt av vesten

Fleire vestlege land i FNs tryggingsråd bad onsdag ICAO om å etterforske omdirigeringa av flyet, og bad om at Protasevitsj og kjærasten Sofia Sapega blir lauslatne.

– Slike handlingar er eit skamlaust angrep på tryggleiken i internasjonal luftfart og europeisk tryggleik og representerer ei open forakt for folkeretten, heitte det i ei fråsegn underteikna av dei noverande EU-medlemmene i Tryggingsrådet – Estland, Frankrike og Irland, dei tidlegare medlemmene Belgia og Tyskland, og dessutan rådsmedlemmene Noreg, USA og Storbritannia.

Som ein reaksjon på hendinga vedtok EU-toppmøtet måndag denne veka at kviterussiske flyselskap verken skal få bruke flyplassar i EU-land eller europeisk luftrom. I tillegg blir det innført sanksjonar mot tenestemenn som var involverte i operasjonen.

Møtte forsvarar

Protasevitsj fekk torsdag møte forsvararen sin for første gong sidan han vart arrestert.

– Alt er bra. Han er i godt humør, positiv og fornøgd, sa forsvararen hans til det uavhengige nyheitsbyrået Belapan torsdag. Ho sa vidare at ho ikkje kunne gi ytterlegare informasjon.

Protasevitsjs foreldre, som bur i Polen, sa tidlegare at det såg ut som om sonen var slått i ansiktet i ein video av han som vart vist på statleg TV måndag.

I videoen sa 26-åringen at han er skuldig i skuldingane om å ha eggja til opptøyar og hat.

– Eg har ingen helseproblem. Eg held fram med å samarbeide med etterforskarane, og eg tilstår å ha organisert masseprotestar i byen Minsk, sa han.

Opposisjonen var raskt ute med å seie at Protasevitsj må ha vorte tvinga til utsegnene, og at han har vorte torturert.

(©NPK)