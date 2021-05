Inga semje om landbruksbudsjettet i EU

utenriks

– Vi har ingen avtale, seier Catarina Faria, som er talsperson for det portugisiske formannskapet i EU. Ho seier den neste offisielle forhandlingsrunden sannsynlegvis blir i juni, men det er ikkje endeleg bestemt.

Sidan tysdag har representantar for parlamentet, EU-kommisjonen og dei 27 medlemslanda forhandla til langt på natt om reglane for korleis pengane i det felles landbruksbudsjettet tll EU skal brukast. Då dei gav seg fredag, var det framleis fleire viktige spørsmål som ikkje var løyste. EU-landa vil mellom anna ha meir fleksibilitet når det gjeld korleis kriteria for tildeling skal tolkast, medan parlamentet vil ha strengare kontroll.

Landbrukspolitikken til EU er òg kontroversiell fordi han har potensielt store konsekvensar for miljøet. Budsjettet på 270 milliardar euro skal dekkje perioden 2023 til 2027. Beløpet svarer til drygt 2.750 milliardar kroner eller nesten to norske statsbudsjett.

Portugal har hatt som mål å få på plass ein avtale under formannskapsperioden i landet, som varer ut juni.

