Koronatiltak i Tokyo blir forlengde før OL

utenriks

Eit ekspertpanel stiller seg bak regjeringsplanen om å forlengje tiltaka i Tokyo og åtte andre provinsar fram til 20. juni. Treg vaksineutrulling og rask spreiing av nye virusvariantar gjer at landet ikkje har få kontroll over smitten.

I Tokyo åtvarar ekspertane og seier smitten kan auke kraftig. Meir smittsame virusvariantar står no for over 80 prosent av nye smittetilfelle i OL-byen.

Den internasjonale olympiske komiteen og den japanske arrangøren fortset oppkøyringa til leikane, sjølv om motstanden mot å halde OL midt i pandemien aukar. Legar og sjukepleiarar over heile Japan er blant dei som har uttrykt kraftig motstand.

