Tiltrua til økonomien held fram med å auke i EU

Den såkalla ESI-indikatoren gjekk opp med fire poeng og ligg no på 113,9 i EU. For dei 19 eurolanda er han endå litt høgare – 114,5 poeng – etter same utvikling denne månaden.

Begge verdiane er betydeleg høgare enn det langsiktige gjennomsnittet og markant over nivået frå før pandemien og krisa som følgde, som ei stund sende indikatoren langt ned.

Den viktigaste drivaren bak oppgangen er auka tiltru til tenesteytande sektor – der indikatoren gjer eit byks på 8,8 prosent – men også dei andre sektorane som er med i undersøkinga viser ein oppgang. Det gjeld mellom anna industri, varehandel og byggjebransjen, i tillegg til at forbrukarane har meir tru på økonomien.

Auken er tydeleg i alle dei store EU-økonomiane. Her ligg Italia øvst med ein oppgang på 11 poeng, følgt av Polen og Frankrike, der ESi går opp høvesvis 5,1, og 5 prosent. Nederland (+3,2), Tyskland (+2,8) og Spania (+2,3) ligg òg klart på plussida.

Også trua på sysselsetjinga er styrkt. Ein separat indikator for dette vaks med 2,4 poeng til 110,3 i dei 27-landa. For eurosona var auken på 2,9 poeng til 110,1.

