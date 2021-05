Tyskland erkjenner folkemord i Namibia

utenriks

Meir enn 100 år etter at handlingane vart utført, seier den tyske regjeringa at den vil støtte etterkommarane av offera med 1,1 milliardar euro i bistand.

Summen, som svarer til drygt 11 milliardar norske kroner, skal utbetalast over 30 år, og hovudsakleg gå til etterkommarar av urfolksgruppene Herero- og Nama-folket.

Delegasjonar frå dei to landa har vorte samde om ei kunngjering etter nesten seks år med forhandlingar, men ho er ikkje underskriven enno. Den tyske erkjenninga av folkemordet er ein del av avtalen. I tillegg skal president Frank-Walter Steinmeier offisielt be om orsaking ved ein seremoni i den namibiske nasjonalforsamlinga.

– Eg er fornøgd og takksam for at det har vore mogleg å bli samde med Namibia om korleis vi saman skal handtere det mørkaste kapittelet i vår felles historie, sa Tysklands utanriksminister Heiko Maas. Han understreka likevel at avtalen ikkje betyr at saka kan leggjast bort.

Tyske kolonistar tok land, buskap og andre verdisaker frå dei lokale, som førte til eit opprør blant Herero-folket i 1904. Dei tok livet av over 120 tyske sivile, og deretter følgde eit blodig slag som førte 80.000 hereroar på flukt mot Botswana. Tyske soldatar drog etter dei, og berre 15.000 hereroar overlevde. Seinare same år beordra general Lothar von Trotha at stammen skulle utryddast, noko etterkommarane hans seinare har bede om orsaking fór i nyare tid.

Den mindre Nama-stammen fekk ein liknande lagnad. Rundt 10.000 personar vart drepne då dei prøvde å gjere opprør mot tyskarane under konflikten.

