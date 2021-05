utenriks

Vaksinen frå Johnson & Johnson er til liks med koronavaksinen til AstraZeneca, teken ut av det danske vaksinasjonsprogrammet etter meldingar om fleire tilfelle av alvorlege biverknader.

Danske styresmakter hadde som mål at alle som ønskte vaksine, skulle vere fullvaksinerte innan slutten av august. Men det har no vorte forseinka med to veker. Det kjem mellom anna av forseinkingar i leveransane av Moderna-vaksinen, fortel dansk TV 2.

(©NPK)