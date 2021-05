EU godkjenner Pfizers vaksine for unge ned til 12 år

utenriks

– For å gjere slutt på krisa tel kvar dose, skriv EUs helsekommissær Stella Kyriakides på Twitter og deler nyheita om godkjenninga måndag.

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjende dette førre veke. Pfizer/Biontechs koronavaksine er den første som er godkjend for bruk på personar under 16 år i Europa.

Leiaren for EMAs vaksinekomité, Marco Cavaleri, sa fredag at studiar viser at vaksinen gir godt vern òg hos barn. Han er allereie godkjend for barn i USA og Canada.

FHI har tidlegare sagt til NTB at dei vil bruke sommaren til avgjere om norske barn skal vaksinerast.

