EU vil frita vaksinerte frå test- og karanteneplikt

Kommisjonen la måndag fram nye tilrådingar for reiser innan EU. Det er gode nyheiter for fullvaksinerte, som bør sleppe krav om test og karantene ved innreise. Dette skal gjelde fjorten dagar etter at ein er fullvaksinert.

For folk som har hatt covid-19, føreslår kommisjonen at unntaket gjeld allereie etter første vaksinedose. For dei som er friske etter covid-19, føreslår kommisjonen òg fritak i 180 dagar etter den første positive testen.

– Dei siste vekene har det vore ein varig nedgåande trend i smittetala, noko som speglar suksessen med vaksineutrulling. Medlemslanda har byrja å lette på restriksjonane, både i eige land og knytt til reiser. Vi føreslår at den gradvise fjerninga av restriksjonar blir samordna, seier justiskommissær Didier Reynders.

I tillegg vil kommisjonen ha karantenefridom for dei som kan leggje fram ein negativ test. Her føreslår dei felles reglar for kor lang tid i førevegen ein slik test skal takast: innan 72 timar for PCR-testar. Dersom eit land aksepterer hurtigtestar som dokumentasjon, bør dei vere gyldige i 48 timar, ifølgje kommisjonen.

Samtidig er det ein «nødbrems» bygd inn i forslaget, slik at medlemslanda kan gjeninnføre krav òg til vaksinerte og personar som har att covid-19, dersom smittesituasjonen blir forverra betrakteleg.

Mindreårige bør sleppe karantene dersom foreldra kvalifiserer for unntak, og barn under seks år bør òg fritakast frå testing, meiner kommisjonen.

