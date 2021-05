Forskar: Den tidlegare tyske statsministerkandidaten Peer Steinbrück kan ha vore avlytta

utenriks

Danmarks Radio og andre medium har avslørt at Forsvarets Etterretningstenesta i Danmark (FE) har avlytta fiberkommunikasjon ut og inn av landet.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha fått tilgang til å spionere på toppolitikarar og embetsmenn i Danmarks næraste naboland, blant dei Noreg og Sverige.

No meiner etterretningsforskaren Thomas Wegener ved Syddansk Universitet at den tyske politikaren Peer Steinbrück kan ha vore av interesse for amerikanarane. Han var finansminister i Angela Merkels første regjering, og statsministerkandidaten til sosialdemokratane seinare.

– Men korleis kan det ha vore i Danmarks interesse å gjere mogleg spionasje mot tyskarane? spør Wegener.

Peer Steinbrück kallar det som absurd og grotesk viss FE har gjort det mogleg for NSA å fange opp kommunikasjonen hans når den passerte danske internettkablar.

Verken FE eller NSA har så langt kommentert avsløringane.

(©NPK)